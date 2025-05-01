Крупнейшая платформа поиска удаленной работы для широкого круга специалистов Freelancer.com ограничила доступ для жителей Херсона и Запорожья. Об этом заявлено на официальном сайте портала.

Как обнаружили пользователи сервиса, в разделе “Страны и регионы, на которые наложены санкции/ограничения” теперь указаны “Донецкая Народная Республика”, “Луганская Народная Республика”, Крым, Херсон и Запорожье.

Видимо, это означает, что от сервиса отключены области целиком, хотя в настоящее время они лишь частично оккупированы РФ. Областные центры в свою очередь находятся под контролем Украины.

Вместе с оккупированными украинскими территориями в список стран под санкциями входят Куба, Иран, Северная Корея, Сирия, Мьянма, Россия, Судан и Южный Судан.

Напомним, по данным СМИ президент РФ Владимир Путин настаивает на том, что в рамках любого мирного соглашения Москва должна контролировать всю территорию четырех областей Украины: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.





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