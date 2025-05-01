С 1 мая 2025 г. в Украине начала действовать обновленная система обозначений для автомобильных светофоров, которая должна повысить их эффективность. В частности, цвет зеленого сигнала станет насыщеннее и будет соответствовать европейским стандартам.





Что изменится?

Одним из наиболее заметных новшеств станет "изумрудный" оттенок зеленого сигнала. Он лучше воспринимается глазом и повышает видимость в разных погодных условиях. Также сменятся стрелки на линзах – теперь они будут шевронными, то есть иметь форму, которая лучше заметна издалека.

Новые типы светофоров

Велосипедные светофоры: появятся пиктограммы велосипедов и линзы разного размера – в зависимости от расположения, что позволит велосипедистам лучше ориентироваться в движении. Для велосипедных дорожек и расположения справа от дороги будут использоваться светофоры с пиктограммой велосипеда и диаметром линзы 100 мм. Если велосипедный светофор устанавливается над проезжей частью, размер линзы будет составлять 200 мм, также с изображением велосипеда.

Совместные велопешеходные светофоры: новый тип сигналов, одновременно регулирующий движение пешеходов и велосипедистов на перекрестках и велодорожках.

Все новые светофоры получат таймеры обратного отсчета как для автомобилей, так и для пешеходов. Это позволяет лучше планировать действия на перекрестке и снижает риск аварий.

Также будут внедрены кнопки вызова светофора и звуковые сигналы для слабовидящих. Такие решения делают городскую среду более доступной и безопасной для всех.





Кстати, в Киеве на городских светофорах уже устанавливают такие кнопки вызова зеленого света, адаптированные для пешеходов с недостатками зрения. Они совмещают сенсорное управление и звуковое сопровождение. Чтобы активировать зеленый свет, нужно поднять руку к кнопке и удержать несколько секунд. Зеленый сигнал включится в течение 5–30 секунд.





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