С сегодняшнего дня АЗС в Украине начинает действовать стандарт, который обязывает сети АЗС продавать бензин с содержанием биоэтанола на уровне не менее 5%. Биоэтанол должен добавляться ко всем бензинам за исключением марок с октановым числом 98 и выше, а также топлива для Министерства обороны и Государственного резерва.

Эксперты называют этому несколько основных причин. Прежде всего, это экология, так как биоэтанол чище нефтяного топлива, при сгорании он выделяет меньше вредных веществ. Вторая причина – обязательства Украины в рамках евроинтеграции.

Такое топливо уже десятки лет успешно используют в США, Бразилии и странах Европы, отмечают эксперты.

По данным аналитиков, цена в данный момент на топливо не изменится никаким образом. Если бензин будет дешеветь как товар вместе с нефтью, то будет он дешеветь и на заправках. Сейчас цена бензина и спирта примерно одинаковая. И 5 процентов на цену не повлияют.

До конца года топливные компании будут завозить готовую пятипроцентную смесь из Европы. Но впоследствии будут смешивать «спиртовой» бензин в Украине.

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