“То, что сейчас лежит на складах — да, лежит. Но не так много, как нам кажется, и они не готовы делиться с нами последним”, — объясняет нардеп.

То же самое касается и самолётов. Модели F-15 и F/A-18 в основном взлетают с авианосцев, которых нет на вооружении Украины. Или же к самолётам такого типа не производится запчастей.

“У них огромное количество штурмовиков A-10 Thunderbolt. Они буквально лежат в пустынях. Сначала мы обсуждали их с американцами, но нет смысла их забирать, потому что к ним вообще не производят запчастей”, — добавляет депутат.