Сделка по минеральным ресурсам Украины, заключенная Киевом и Вашингтоном, поможет США компенсировать расходы на поддержку Украины, при этом Соединенные Штаты получат даже больше, чем потраченные 350 млрд долларов, заявил Дональд Трамп в эфире NewsNation.

Отвечая на вопрос модератора о том, могло бы присутствие США в Украине сдержать Владимира Путина в регионе, Трамп подчеркнул: “Могло бы”. Но, по его словам, причина подписания с Украиной соглашение о ресурсах в том, что США “вложили 350 млрд долларов или сумму, близкую к этой”, и “не получили ничего”, в то время как Европа “одолжила” 100 млрд долларов. “Поэтому я отправился к ним (украинцам) и сказал: “Послушайте, мы получим редкоземельные металлы”. У них есть прекрасные редкоземельные металлы. У них есть вещи, которых нет во многих других местах, это — крупный актив”, — сказал президент США.

При этом Трамп добавил, что он хочет добиться завершения войны в Украине потому, что там “каждую неделю погибают в среднем 5000 молодых солдат”: “Россияне и украинцы. Это не американцы, но это люди, и это так грустно”.

В ночь на 1 мая США и Украина подписали экономическое соглашение, предполагающее создание инвестфонда для восстановления страны, подвергшейся агрессивному военному вторжению России.





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