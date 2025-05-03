Бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, самый старый человек в мире, умерла в среду 30 апреля в возрасте 116 лет и 326 дней. После ее смерти это звание перешло британке Этель Катерхэм.

Ина Канабарро Лукас, бразильская монахиня, которая несколько месяцев удерживала статус самого старого человека планеты, умерла в возрасте 116 лет и 326 дней в Порту-Алегри.

Конгрегация Терезианских сестер Бразилии сообщила о ее смерти в своем заявлении, заявив, что ее жизнь была примером "самоотверженности и преданности".

Она родилась 8 июня 1908 года и стала самым пожилым человеком в мире в конце прошлого года после смерти японки Томико Итоока, которая также скончалась в возрасте 116 лет.

Когда ее спросили о секрете ее долголетия, она приписала его Богу: "Он - секрет жизни. Он - секрет всего".

Монахиня также была поклонницей футбольного клуба Sport Club Internacional в Порту-Алегри. Клуб отдал ей дань уважения в сообщении на сайте X, отметив ее "наследие духовности и сострадания".

В Бразилии также проживает самый старый мужчина в мире. Это Жоао Мариньо Нето из штата Сеара, которому исполнилось 112 лет.

После смерти Лукас звание самого старого человека в мире перешло к Этель Катерхэм, жительнице английского графства Суррей, которой сейчас 115 лет и 252 дня.

Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в Шиптон-Беллингере, Хэмпшир, и является последней оставшейся в живых подданной короля Великобритании Эдуарда VII, который правил с 1901 по 1910 годы и которого называли "дядюшкой Европы".

Когда в прошлом году Катерхэм исполнилось 115 лет, она стала лишь третьей британкой, достигшей этого почтенного возраста.

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Бытие 6:2-4 Святая Библия: Современный перевод (RSP)

"... И сказал Господь: «Люди — всего лишь плоть. Я не допущу, чтобы они вечно беспокоили Мой дух. Пусть срок их жизни будет 120 лет». Что в общем то подтверждается на практике, но люди сильно недотягивают до этого ограничения.