Кстати, а вы в курсе, что граждане Украины, которые работали при президенте Украины Викторе Януковиче более года и не ушли в отставку по собственному желанию в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также государственные служащие, которые были избраны и работали на высоких должностях в Коммунистической партии СССР, были штатными работниками или секретными агентами КГБ СССР, Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР, окончили высшие учебные заведения КГБ СССР (кроме технических специальностей), сотрудничали со спецслужбами иностранных государств в качестве секретных осведомителей или осуществляли мероприятия, направленные на подрыв основ национальной безопасности, обороны или территориальной целостности Украины своими действиями или бездействием, публично призывали к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины или разжигали межнациональную рознь, теперь имеют право возвращаться в политику, в систему государственного управления и занимать руководящие должности?

Люстрацию в 2014 года вводили сроком на 10 лет. Так что аргумент «а он был регионалом» или «а он был коммунистом» не принимается", - пишет в своем ТГ-канале Кость Бондаренко