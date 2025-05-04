Государственная служба статистики начинает общественное обсуждение проекта распоряжения правительства о прекращении Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ). Об этом сообщила пресс-служба Госстата.

“Речь идет о подготовке к постепенному переходу на единую цифровую, прозрачную и удобную систему идентификации субъектов хозяйствования. Это часть более широкой реформы цифровизации государственного управления, евроинтеграции и модернизации официальной статистики”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что функции ЕГРПОУ хотят интегрировать в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), ведущий Минюст.

Как пояснили в Госстате, что такая интеграция устранит дублирование государственных ИТ-систем и реестров, уменьшит бюрократию для бизнеса, отменит дублируемые бумажные справки, а также внедрит международные подходы к управлению данными.

Впрочем, отмечается, что ЕГРПОУ продолжает и дальше работать. Речь идет о стратегическом этапе общественных консультаций и планировании долгосрочных изменений.

Общественное обсуждение продлится с 25 апреля по 25 мая 2025 года.





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