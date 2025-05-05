В воскресенье в одной из церквей западногерманской земли Северный Рейн-Вестфалия евангельский пастор отметил неофициальный день культового фильма „Звездные войны" 4 мая богослужением на галактическую тематику.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Протестантская церковная община в Бенсберге организовала службу с атмосферным дымом, специальным освещением и копией космического корабля "Тысячелетний сокол". Богослужение на космическую тематику устроили, чтобы привлечь молодых посетителей.

Пастор Самуэль Дьорр был "вооружен" световым мечом и одет в плащ, как рыцарь-джедай. Некоторые из присутствующих появились в костюмах героев "Звездных войн".

фото: DPA

82-летняя прихожанка Гельма Гайдер сказала, что костюмированная служба была "необычной и не похожей на обычные службы".

Ежегодно 4 мая как поклонники, так и создатели "Звездных войн" вспоминают фильмы и сериалы, используя известную фразу: "Да пребудет с тобой сила".

Напомним, одну из улиц столицы Исландии Рейкьявика переименовали в честь героя культового американского фильма "Звездные войны" Дарта Вейдера.