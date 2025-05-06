В Лондоне начались торжественные мероприятия в честь 80-летия победы союзников во Второй мировой войне в Европе. В понедельник по столице Великобритании прошел парад, в котором приняли участие также 11 украинских военных.

В понедельник, 5 мая, в Лондоне начались торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы союзников во Второй мировой войне в Европе.

Тысячи людей вышли на улицы, чтобы увидеть праздничный парад. Около 1300 британских военнослужащих вместе с солдатами других стран-членов НАТО прошли маршем по британской столице. К ним также присоединились 11 украинских военных.

Шествие началось на парламентской площади и прошло вдоль Букингемского дворца, откуда его участникам отсалютовал король Карл III.

Ровно в полдень пробил Биг-Бен, и актер Тимоти Сполл прочитал победную речь премьера Уинстона Черчилля 1945 года.

Мемориал памяти погибших Кенотаф был задрапирован британскими флагами впервые с 1920 года.

Кроме того, над Лондоном пролетела пилотажная группа, а стоящий на приколе в Темзе крейсер "Белфаст", который участвовал во Второй мировой войне, дал праздничный салют.

Годовщину победы в Европе принято отмечать 8 мая, но памятные мероприятия начались уже в понедельник и продлятся четыре дня.





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