80 лет назад, 30 апреля 1945 года, в подземном бункере в Берлине застрелился Адольф Гитлер. В тот же день из Германии к британцам в последний раз обратился по радио пропагандист нацистского режима, известный как «лорд Хо-Хо».

Несколько месяцев спустя он предстанет в Британии перед судом по обвинению в госизмене и будет приговорен к повешению.

Настоящее имя «лорда» по паспорту — Уильям Джойс. В годы Второй мировой его ночные трансляции на английском языке слушали миллионы британцев — в основном для развлечения, однако власти страны были серьезно озабочены потенциальным влиянием нацистской пропаганды на боевой дух союзников.

❓Кем был нацистский пропагандист «Лорд Хо-Хо» и почему во время Второй мировой войны его слушали миллионы британцев?





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