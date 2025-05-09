Немецкий концерн Uniper, в прошлом покупатель российского газа в Германии и один из инвесторов проекта “Северный поток-2”, добился взыскания дополнительной компенсации с “Газпрома” за нарушение газовых контрактов. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Uniper, принудительное взыскание денег “Газпром экспорта” — экспортной дочки российской газовой монополии — состоялось в первом квартале 2025 года.

Немецкий концерн не назвал изъятую сумму, однако напомнил, что все средства будут направлены в казну Германии — в качестве покрытия расходов на помощь Uniper. Правительство ФРГ выделило 13,5 млрд евро на спасение компании, которая едва не стала банкротом в 2022 году, когда поставки российского газа прекратились.

Uniper в конце 2022 года подала иск к “Газпрому” с требованием компенсировать потери от нарушения контрактных обязательств. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил его и обязал “Газпром” выплатить $14 млрд в пользу Uniper, после чего немецкая компания получила возможность разорвать все контракты с ним и аннулировать все обязательства.

В ноябре прошлого года Uniper удалось взыскать с “Газпрома” 530 млн евро.





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