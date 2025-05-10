Чешский правительственный уполномоченный по вопросам реконструкции Украины Томаш Копечный на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским надел носки, которые вызвали резкую критику в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TN.cz.

Владимир Зеленский на прошлой неделе посетил Прагу. На встречу с ним Копечный надел носки, на которых изображен горящий Кремль. На это возмущенно отреагировал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Теперь Копечный носит носки, нижнее белье, а завтра придет в ортезе. Почему мы смотрим на этих уродцев, как будто от них зависит наша жизнь? Больные люди – к психиатру", – заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации.

Также, по сообщению, о носках Копечного с возмущением сообщали российские СМИ.

"Россияне четвертый год подряд засыпают украинские города ракетами и убивают невинных людей. Им это не мешает. Но украинские носки, которые символически изображают, как бы это выглядело, если бы то же самое происходило в их городах, их разозлили. Я хотел бы, чтобы они проявили такую же чувствительность и к городам, где они сами это вызывают", – прокомментировал Копечный в комментарии TN.cz.

Это не первый раз, когда представители РФ не жалеют острых слов в адрес чехов, которые им не нравятся. Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев в апреле набросился на бывшую хоккейную легенду Доминика Гашку и намекнул, что Россия попытается его устранить.