Из девяти энергоблоков на трех действующих атомных электростанциях Украины — Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской — сейчас работают пять. Еще четыре находятся на плановом техническом обслуживании и заправке топливом. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Отмечается, что два из них в ближайшее время должны вернуться в работу.

В рамках международной поддержки ядерной безопасности Хмельницкая АЭС и Централизованное хранилище отработанного топлива получили современные системы радиосвязи, закупленные при финансировании Евросоюза.

Также госпредприятие “Изотоп”, которое занимается радиоактивными материалами для медицины и промышленности, получило программное обеспечение для расчета доз облучения. Его предоставила Новая Зеландия.

Всего с начала полномасштабной войны Украина получила 135 международных поставок в рамках программы помощи МАГАТЭ.





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