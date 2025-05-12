78-й Каннский кинофестиваль стартует 13 мая, и накануне красной дорожки организаторы мероприятия озвучили новые требования к нарядам гостей, которые заставят многих звезд пересмотреть свой гардероб.

Теперь запрещено появляться на церемонии в откровенных ансамблях, сообщает Telegrafi.

По словам организаторов, строгий шаг – это попытка подавить тенденцию знаменитостей к "голым платьям", а именно – провокационным нарядам, которые открывают гораздо больше, чем скрывают. К тому же подобные ансамбли вызывают в СМИ больше ажиотажа, чем сама программа фестиваля.

"Из соображений приличия нагота запрещена на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля. Команды, принимающие фестиваль, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку всем, кто не соблюдает эти правила", – говорится в заявлении.

Теперь обязательным станет более консервативный дресс-код: костюмы, смокинги и вечерние платья в пол. Классические маленькие черные платья, коктейльные платья, брючные костюмы, нарядные топы и элегантные сандалии тоже будут разрешены.

Не приветствуются наряды с огромными деталями типа шлейфов и драпировок, которые могут помешать передвигаться другим гостям или рассадке в театре.

Кинофестиваль пройдет в Большом зале Луи Люмьера и откроется фильмом французского режиссера Амели Боннен "Оставьте один день" (Leave One Day). В день открытия на главной площадке фестиваля состоится "День Украины" – инициатива, призванная привлечь внимание международной аудитории к событиям в Украине и роли искусства в освещении войны. В Каннах покажут три документальных фильма о нашей стране: "Zelensky", "200 метров до Андреевки" и "Notre Guerre" ("Наша война"). Мероприятие пройдет при поддержке мэрии Канн, France Télévisions, медиаплатформы Brut и Посольства Украины во Франции.

Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавит французская актриса Жюльет Бинош. Она станет второй женщиной подряд на этом посту после того, как в прошлом году главой жюри была Грета Гервиг.

В основном конкурсе за "Золотую пальмовую ветвь" будет соревноваться, в частности, фильм Сергея Лозницы "Два прокурора". В прошлом году его картину о российском вторжении в Украину показывали в специальной программе Канн.

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