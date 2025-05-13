Звезда проектов "Супермама" и "Званый ужин" Яна Осипова разозлила сеть своим заявлением о том, что ее раздражает растущее присутствие людей с протезами в медиапространстве. Ветеран войны Александр "Терен" отреагировал.

Детали скандала узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

По словам блогерши, ничего нормального в том, что в 13-м сезоне шоу "Холостяк" девушки боролись за сердце ветерана Александра "Терена" Будько, нет - мол, он потерял обе ноги на фронте, а это не то, что стоит показывать на экране.

Досталось и украинскому Playboy: Осипова раскритиковала обложку с военной Анастасией "Феникс" Савкой, которая также потеряла конечность из-за войны.Яна Осипова оконфузилась заявлением о людях с протезами (скриншот)

Все это она назвала "пропагандой протезов" и полной чушью.

"Меня очень сильно тригерит, когда пропагандируют протезы и показывают, что нормально быть без руки и ноги. Эти Playboy, которые выкладывают украинских девушек без ног. Этот холостяк, который пришел, за него борется 25 женщин, а он без ног. Я не знаю, вы считаете это нормальным? Как по мне, это полный д*билизм и неправильные моменты, которые прививаются нашим детям. Как иногда задумаюсь, а что дальше будет с нашим обществом?", - высказалась инфлюенсерка.

Реакция юзеров

После слов Осиповой в сети разразилась настоящая буря возмущения. Пользователи не сдерживают эмоций.

А мене тригерять люди без мізків. Ну як таких можна показувати людям? Як їх взагалі можна пропагувати ще й в ефір пускати?

Я не розумію, як в голові людини може народитися така думка

Всяке було, але такого я ще не чула

“Пропагандируют”... ну так, бл*ха, самі собі руки-ноги відрізають і пропагандують

Де вони такі ко*чені беруться

Терен отреагировал

Ветеран войны признался, что у него уже опускаются руки - сил терпеть инфлюенсеров, которые навязывают обществу подобные "ценности", просто не осталось.

"Я извиняюсь, но больше нет нервов бороться. Еще один блогер, который несет "ценности" @superhumans.center. Вы "считаете это нормально?", - возмутился главный герой "Холостяка-13".Терен отреагировал на заявления Осиповой (скриншот)

Блогерша ответила

Звезда "Супермамы" пыталась оправдаться за свои слова, обвинив украинские СМИ в том, что они используют людей с протезами для повышения своих рейтингов.

"Триггерят меня не военные. Там не было ни одного слова о военных и не люди с протезами. Тригерит меня ситуация, как медиа используют это ради рейтингов. Я считаю, что это отношение не является нормальным, потому что эти люди заслуживают несколько иного, чем развлекательный контент. К ним нужно относиться серьезно", - завила она.Яна Осипова опозорилась заявлением о людях с протезами (скриншот)