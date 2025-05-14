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Сьогодні, 14:00

Мінцифри оцінило рівень цифровізації регіонів та громад: результати

Категория: Новини / Події

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Средний показатель Индекса цифровой трансформации регионов в Украине составляет 30 баллов из 100 возможных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, чтосреди лидеров - Днепропетровская (43 балла), Львовская (43 балла) и Тернопольская области (42 балла).

Согласно исследованию,самые высокие результаты регионы продемонстрировали в направлениях цифровизации публичных услуг, цифровой инфраструктуры и цифровых навыков. В то же время именно цифровизация территориальных общин и цифровая экономика остаются слабыми местами на региональном уровне.

Что касается громад, то по данным Минцифры, средний Индекс цифровой трансформации - 16 баллов из 100 возможных.

Самые высокие результаты в Криворожской (62,97), Винницкой (62,75), Тернопольской (60,35), Львовской (55,61) и Харьковской (54,57) громадах.

"Общины достигли наилучших результатов в цифровизации публичных услуг и развития цифровых навыков, однако цифровая инфраструктура и экономика остаются самыми слабыми направлениями", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что среди главных результатов общин за первый квартал:

  • 85 общин имеют индустриальные парки;
  • в 43% ІТ-предприятиях руководительницы - женщины;
  • в среднем по Украине общины оцифровали свои услуги для бизнеса на уровне 10%;
  • 80 0000 врачей, 240 000 учителей школ и 88 000 работников ОМС прошли Цифрограмму;
  • почти 12 000 населенных пунктов подключены к волоконно-оптическим сетям, а 23 000 населенных пунктов обеспечены мобильной связью 4G;
  • 166 общин имеют интегрированную систему видеонаблюдения;
  • 3 300 садиков внедрили электронную очередь по зачислению ребенка в учреждение;
  • 1 280 больниц внедрили онлайн-запись к врачу.

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