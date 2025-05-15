"Депутаты Верховной Рады предлагают отметить на государственном уровне 600-летие Съезда монархов в Луцке. Коротко напомню, о чем идет речь. Литовский князь Витовт в начале 1429 года решил собрать в Луцке европейских монархов и их представителей. Он очень надеялся получить королевскую корону и ему была необходима поддержка (также он мечтал стать императором Священной Римской Империи, но это уже другая история). В январе 1429 года в Луцк прибыли литовский князь Витовт, польский король Ягайло, князья тверской и рязанский, молдавский господарь, крымский хан, представители князя Московского (князь Василий Васильевич Тёмный был внуком Витовта), турецкого султана, Ливонского ордена, посольства Дании, Византии, Римского Папы. Очень долго ждали прибытия самого императора Священной Римской Империи Сигизмунда. Все они прибыли с огромными свитами. Всего Луцк при населении менее чем в 5 тысяч человек принял более 15 тысяч гостей. Съезд длился несколько месяцев.

Средневековый хронист записал, что гости ежедневно устраивали охоту, рыцарские турниры, пиры и – ежедневно! – съедали 700 волов, 100 зубров и лосей, 1400 баранов, выпивали 700 бочек мёда, пива и вина. Добавьте и то, что съезд проходил зимой и для обогрева помещений использовались тонны дров из окрестных лесов.

Одним словом, урон для экологии Волыни был колоссальным. Местные волыняне, конечно же, неплохо подзаработали. Плюс для организации мероприятия свезли немало рабочей силы.

Но съезд оказался абсолютно бесполезным (даже при том, что там попутно рассмотрели большое количество мелких и второстепенных вопросов) - корону Витовт так и не получил",