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В Одесі розмалювали постамент на Європейській площі кольорами російського прапора

Категория: Новини / Авторська колонка

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Утром 16 мая в центре Одессы неизвестные нанесли краску, напоминающую цвета флага РФ, на фрагмент постамента на Европейской площади (бывшей Екатериненской площади). Кроме того, повреждено одно из мемориальных фото, размещённых на месте.

Сообщение о случившемся поступило в полицию от прохожей. На место прибыли сотрудники территориального отделения полиции, которые начали выяснение всех обстоятельств и принимают меры по установлению личности, причастной к инциденту. После установления всех деталей происшествию будет дана правовая квалификация.

По предварительной информации, в ночь на 16 мая неизвестные также разрисовали металлическую фигуру льва и испортили одно из размещённых фото.

В течение дня сотрудники КП «Сервисный центр» отмыли с постамента на Европейской площади следы вандализма.


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