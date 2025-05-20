21 мая в Городском саду пройдет Молодежная ярмарка вакансий. Мероприятие, которое открывает новые горизонты для тех, кто делает первые шаги в своей профессии. Школьники, студенты, выпускники и молодые специалисты смогут найти предложения по работе, стажировкам и профессиональному обучению.

Участников ярмарки вакансий ждёт насыщенная программа:

общение с представителями ведущих одесских компаний; презентации образовательных учреждений и программ повышения квалификации; актуальные вакансии и предложения по стажировке; рекомендации по составлению резюме и прохождению собеседований; мастер-классы, карьерные тренинги и персональные консультации.

Ярмарка станет отличной возможностью для молодых одесситов получить полезную информацию, наладить деловые контакты, а возможно и уже начать строить свою карьеру.

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