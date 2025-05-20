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Сьогодні, 18:00

Робота, стажування, розвиток: в Одесі пройде ярмарок вакансій

Категория: Новини / Події

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21 мая в Городском саду пройдет Молодежная ярмарка вакансий. Мероприятие, которое открывает новые горизонты для тех, кто делает первые шаги в своей профессии. Школьники, студенты, выпускники и молодые специалисты смогут найти предложения по работе, стажировкам и профессиональному обучению.

Участников ярмарки вакансий ждёт насыщенная программа:

  1. общение с представителями ведущих одесских компаний;
  2. презентации образовательных учреждений и программ повышения квалификации;
  3. актуальные вакансии и предложения по стажировке;
  4. рекомендации по составлению резюме и прохождению собеседований;
  5. мастер-классы, карьерные тренинги и персональные консультации.

Ярмарка станет отличной возможностью для молодых одесситов получить полезную информацию, наладить деловые контакты, а возможно и уже начать строить свою карьеру.

 

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