ГУ “Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины” 5 мая по результатам тендера заказала ООО “ТЕС.Ла” нагрудных видеокамер с сопутствующим и серверным оборудованием на 91,58 млн грн. Об этом пишут “Наши деньги со ссылкой на “Прозорро”.

В частности, в этом году поставят:

1 420 цифровых нагрудных видеокамер повышенной прочности Video Badge VB-400 с креплениями KF-DOCKCLAMP и KF-MOLLEVEST по 26 976 грн, или $647;

122 станции для зарядки цифровых нагрудных видеокамер VB-400-DOCK-14/EU с кабелем и блоком питания по 27 816 грн, или $667;

88 контроллеров DC-200/EU с кабелем, блоком питания, сетевым LAN-кабелем и мультиформатным считывателем RFID RF-220 по 49 104 грн, или $1 177;

220 цифровых нагрудных видеокамер повышенной прочности Video Badge V-500 с креплениями KF-DOCKCLAMP и KF-MOLLEVEST по 49 800 грн, или $1 194;

Производителем видеокамер, станций и контроллеров является компания “Motorola Solutions” (США).

Видеокамеры V-500 заказали впервые. Они отличаются от вдвое более дешевой предыдущей модели VB-400 вдвое большей памятью 128 ГБ, большим углом захвата объектива 150° вместо 140°, поддержкой условий низкой освещенности 0,1 люкс вместо 0,2 люкс, поддержкой LTE и передачи данных через SIM и eSIM, GPS-приемником и т.д. Еще камеры имеют функцию включения автоматической видеозаписи на других таких камерах в радиусе 10 м вокруг них.

Видеокамеры VB-400 покупают давно. В 2024 году они стоили по 25 998 грн, или $632, а в 2023 году — по 22 889 грн, или $631. Таким образом, долларовая цена с тех пор значительно не изменилась.

Конкурентом было ООО “Депс Солюшенз” с такими же видеокамерами, как у победителя.

Системным интегратором в области телекоммуникаций “TES.La” из Броваров Киевской области владеет и руководит Евгений Шевчук из Черноморска Одесской области.





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