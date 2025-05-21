По информации Reuters, убийство произошло рядом с Американской школой в мадридском районе Посуэло. В Портнова выстрелили пять раз — четыре пули попали в грудь и одна в голову. Нападение совершил неизвестный на мотоцикле, который сразу скрылся. Некоторые источники утверждают, что нападавших было несколько. Cadena SER уточняет, что убийство произошло в момент, когда Портнов привозил детей в школу.

В 2000-х Портнов был народным депутатом, а при президентстве Януковича занимал пост замглавы Администрации президента. Последние годы он проживал за рубежом и выигрывал суды у СМИ и активистов, называвших его «пророссийским». Он открыто критиковал структуры, связанные с Демпартией США, и в 2021 году оказался под санкциями США после прихода к власти Джо Байдена.

В Портнова стреляли в спину, одна из пуль попала в шею, после чего он упал лицом вниз. Затем нападавший добил его выстрелом в голову.

Об этом сообщает испанская газета El Mundo.