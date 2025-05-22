В Хмельницком до 200 человек собрались на протест против приезда предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия, который должен был приехать на богослужение в Свято-Николаевском соборе.

Источник: Hromadske, сообщение пресс-службы Хмельницкой епархии УПЦ МП, "Суспільне Хмельницкий"

Детали: 21 мая возле Свято-Николаевского собора в Хмельницком, принадлежащего местной епархии УПЦ МП, на протест собрались до 200 человек. Среди них были ветераны, действующие военнослужащие, родные погибших военных.

Сам собор заблокировали мусоровозами и ассенизаторами. Люди скандировали "Позор" тем, кто пришел на службу на 17:00.

Фото: Суспільне Хмельницький

Протестующие облили свиной кровью ворота храма. По сути совершили ритуальное осквернение, кощунство, сотворённое в Святой праздник и как это отразится на них ихних потомках, на стране в целом - понимали ли они это? Вопрос открытый. Господи прости!

22 мая планировалось освящение Свято-Николаевского собора, однако в пресс-службе Хмельницкой епархии УПЦ МП сообщили, что его не будет.

Дословно: "Ради сохранения мира и взаимопонимания, во избежание столкновений и противостояния между жителями города Хмельницкого, запланированное на 22 мая 2025 года освящение Свято-Николаевского собора г. Хмельницкого с участием Предстоятеля и епископата УПЦ не состоится".







