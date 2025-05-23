Американский инвестор Роберт Кийосаки заявил, что наступил “конец” доллара и далее последует гиперинфляция. Об этом он написал в социальной сети Х.

“Конец наступил. А что если вы устроили вечеринку, а никто не пришёл? Именно это произошло вчера”, — написал Кийосаки.

По его словам, Федеральная резервная система провела аукцион по продаже государственных облигаций США — “и никто не пришёл”.

“Поэтому ФРС тихо выкупила облигации на 50 миллиардов долларов, используя свои же фальшивые деньги. Вечеринка окончена. Началась гиперинфляция. Миллионы людей — молодых и пожилых — будут уничтожены финансово”, — делает вывод инвестор.

Теперь он предполагает, что “золото вырастет до 25 000 долларов. Серебро — до 70. Биткойн — до 500 тысяч или до 1 миллиона долларов”.

“Тот самый конец, о котором я предупреждал мир, — наступил. Да помилует Бог наши души”, — пишет Кийосаки.





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