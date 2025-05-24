Европейский Союз (ЕС) по итогам января-марта 2025 года импортировал 1,74 млн т (+27,7% г./г.) металлургического сырья российского происхождения. Расходы на импорт соответствующей продукции достигли €706,27 млн (+5,2% г./г.). Об этом свидетельствуют расчеты на базе данных Eurostat.

Основной объем импорта приходится на полуфабрикаты. За 3 месяца 2025 года в ЕС направлено 853,3 тыс. т полуфабрикатов (-2,4% г./г.). Расходы на соответствующий импорт составили €392,09 млн (-13% г./г.). Крупнейшими потребителями полуфабрикатов из РФ являются Бельгия — 344,35 тыс. т (-2% г./г.), Италия — 208,35 тыс. т (+15% г./г.), Чехия — 145,26 тыс. т (+42,9% г./г.), и Дания — 135,42 тыс. т (-9,4% г./г.).

Большие объемы импорта приходятся и на чугун — 696,99 тыс. т (+3,5 раза г./г.). Выручка российских компаний ГМК от поставок на рынок ЕС соответствующей продукции составила €254,45 млн (+3,2 раза г./г.). Основные объемы направлены в Италию — 524,62 тыс. т (+3,8 раза г./г.), Латвию — 87,27 тыс. т (+98,7% г./г.), и Бельгию — 31,07 тыс. т (0 тыс. т в январе-марте 2024-го).

Поставки ферросплавов российского производства на рынок Евросоюза за январь-март 2025-го почти не осуществлялись — 1,7 т против 22,5 тыс. т годом ранее.

Импорт лома из РФ составил 7,93 тыс. т (+24,4% г./г.), а расходы на закупки — €3,38 млн (+8,4% г./г.). Поставки железной руды — не осуществлялись (9,36 тыс. т в январе-марте 2024-го). В то же время импорт железа прямого восстановления (DRI) за этот период составил 186,3 тыс. т (-26,8% г./г.) на €56,34 млн (-35,9% г./г.).





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