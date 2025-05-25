74-80% опрошенных украинцев будут считать приговор коррупционерам справедливым независимо от длительности разбирательства, если имеет место конфискация имущества и 10 лет реального срока.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС)

Также большинство (58-62%) будут готовы воспринять как справедливый приговор с конфискацией имущества и 3 годами тюрьмы.

Во всех остальных случаях, где нет конфискации и/или нет реального срока, менее половины украинцев считают приговор справедливым.

Например, даже в случае 10 лет тюрьмы при коротком (6 месяцев) рассмотрении, но без конфискации, уже 46% будут считать приговор справедливым (и 49% - несправедливым).

В то же время при коротком рассмотрении и конфискации имущества, но с условным сроком, 41% будут считать справедливым (57% будут считать несправедливым).

Если же приговор не будет включать конфискации и будет предусматривать только условный срок или срок 3 года, то не более четверти будут считать его справедливым (и подавляющее большинство будут считать несправедливым).

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения (какие судебные дела и приговоры против коррупционеров украинцы считают справедливыми) в течение 14 февраля-4 марта 2025 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) было опрошено 2029 респондентов.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины.