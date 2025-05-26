Отсутствие определённости в перспективах урегулирования военного конфликта между Москвой и Киевом негативно влияет на украинские облигации. Об этом сообщает Bloomberg.

В 2025 году долларовые бумаги принесли инвесторам убытки свыше 10% — худший результат среди развивающихся и пограничных рынков. Это контрастирует с началом года, когда ожидания перемирия сделали их лидерами роста, и цены отдельных выпусков почти удвоились.

“Рынок вернулся к уровням до избрания Трампа”, — отмечает Виктор Сабо из Aberdeen Investments. — “Обещания мира столкнулись с реальностью: Путин его не хочет”.

Как пишет издание, хотя интерес к украинским бумагам сохраняется, оптимизм относительно перспектив ослаб. Лондонский фонд Frontier Road переключился на корпоративные облигации, менее подверженные геополитике. В Bank of America по-прежнему рекомендуют вкладывать средства в украинский внешний долг, но предупреждают о рисках на фоне затяжного военного конфликта. Morgan Stanley ожидает продолжения войны как минимум до конца 2025 года.