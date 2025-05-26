Итальянский концептуальный художник Сальваторе Гарау продал невидимую скульптуру Io Sono за $18 300. Покупатель получил лишь сертификат подлинности и воображаемый объект, якобы состоящий из воздуха и духа. Как передает Фокус, об этом пишет Times of India.

В мире, где цифровое искусство и NFT становятся все более популярными, итальянский концептуалист Сальваторе Гарау вызвал ажиотаж, продав пустоту.

Его "невидимая скульптура" под названием Io Sono ("Я есть") ушла с аукциона за $18 300, при этом покупатель получил только сертификат подлинности — никакого физического объекта, рамы или формы.





Что такое "Io Sono" и почему она стоит тысячи

Работа была продана на аукционе Art-Rite в мае 2021 года. По словам художника, скульптура сделана из воздуха и духа и должна существовать в воображении зрителя. Устанавливать ее следует в пустом помещении размером 1,5 на 1,5 метра без освещения и климат-контроля.

Покупатель получил только сертификат подлинности

Гарау утверждает, что его искусство вдохновлено квантовой физикой и духовностью. Он ссылается на принцип неопределенности Гейзенберга и говорит, что даже вакуум наполнен энергией:

"Вы ее не видите, но она существует. Пустота — это не отсутствие, а энергия в чистом виде", — заявил он.

Io Sono — не единственный подобный проект. Ранее художник представил "Будда в размышлении" в Милане и "Афродита плачет" у Нью-Йоркской фондовой биржи — обе работы также были невидимыми.





Реакция общества: философия или фальшь?

Продажа вызвала шквал реакций. В соцсетях скульптуру высмеяли, назвав аферой и "концом искусства". Пользователи массово публиковали мемы о собственных "невидимых шедеврах".

Тем не менее, искусствоведы разделились. Нашлись люди, которые сравнили Гарау с Марселем Дюшаном и Ивом Кляйном — художниками, бросавшими вызов понятию материального искусства.

Сам Гарау защищает свою работу.

"Разве мы не верим в Бога, которого никогда не видели?" — говорит он.

По его словам, Io Sono демократизирует искусство: если объект существует только в воображении, значит, он доступен каждому.