Французский сатирический журнал "Шарли Эбдо" подал жалобу в суд в связи с распространением в соцсетях и мессенджерах поддельных обложек журнала. Редакция "Шарли Эбдо" считает, что фальшивки являются частью пророссийской пропаганды, направленной на дискредитацию Украины и ее президента Владимира Зеленского.

Как передает "Радио Свобода", об этом сообщает AFP.

Поддельные изображения обложек выполнены в узнаваемом стиле издания и подписаны именами реальных карикатуристов. По словам адвоката журнала Ришара Малки, это материалы высокого качества, которые могут ввести в заблуждение неподготовленного читателя. Редакция насчитала около 15 распространяемых через социальные сети поддельных обложек, которые высмеивают Зеленского, украинскую армию, поддержку Украины со стороны Франции и распространяются с комментариями на русском языке. Редакция подчеркивает, что Россия активно использует дезинформацию, чтобы влиять на мнение европейцев.

Цель иска - установить авторов и заказчиков подделок и защитить репутацию и ценности журнала.