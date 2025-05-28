Таможенные власти Бельгии направят сотрудника в национальный центр безопасности воздушного пространства, который будет иметь доступ к военным радарам и бороться с контрабандой на частных самолетах.

Таможенная служба Бельгии начнет использовать военные радары для более тщательного контроля частных самолетов в целях борьбы с контрабандой, заявили официальные лица.

Власти признают, что контрабандисты пользуются ограниченным надзором в небольших аэропортах и на вертолетных площадках по всей стране.

Частные самолеты часто используются для перевозки наркотиков, оружия, наличных и незаконных товаров, практически не подвергаясь проверке.

В Бельгии насчитывается около 150 аэродромов и вертолетных площадок, многие из которых позволяют частным самолетам приземляться и улетать без формальных таможенных проверок.

По словам официальных лиц, отсутствие контроля сделало их магнитом для незаконных операций.

"В Бельгии тысячи и тысячи рейсов. Таможня сосредоточила все свои усилия и контроль на шести самых важных аэропортах, но остальные 150 были для нас слепой зоной", - говорит Кристиан Вандерваерен, генеральный администратор бельгийской таможни.

Частные самолеты дают преступникам дополнительные преимущества, включая гибкие маршруты, непродолжительная предполетная подготовка на земле и возможность отключать транспондеры - устройства, позволяющие отслеживать самолеты, - что делает их невидимыми для стандартных систем мониторинга.

Для улучшения контроля в национальный центр безопасности воздушного пространства Бельгии теперь будет направлен сотрудник таможни.

Им будут использоваться данные радара, предоставленные Министерством обороны, чтобы выявлять и отмечать подозрительные рейсы - даже те, у которых отключены транспондеры.

"Это позволит нам направить команду, бригаду, в аэропорт, где до сих пор мы не проводили никаких проверок", - пояснил Вандерваерен.

В прошлом году власти зарегистрировали в Бельгии всего около 30 преступлений, связанных с контрабандой на частных самолетах. Но благодаря усилению контроля чиновники ожидают, что число выявленных преступлений возрастет.









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