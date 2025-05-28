О новом раунде прямых переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В МИД Турции сообщили, что вновь готовы предоставить площадку для встречи на своей территории.

О новом раунде прямых переговоров между РФ и Украиной будет объявлено "в ближайшее время", заявил в Москве на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во вторник, что его страна готова принять у себя представителей Украины и РФ, выразив надежду, что переговоры "быстро приведут к прекращению огня, за которым последует прочный мир".

"Мы... готовы принять у себя переговоры, считаем это долгом не только для нашего региона, но и для мира во всем мире", - сказал Фидан журналистам на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Фидан находится с двухдневным визитом в Москве, где в понедельник встретился с президентом Путиным.





Зеленский предлагает трехсторонние переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с участием президентов РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает "Франс Пресс".

"Если Путина не устраивает двусторонняя встреча или если все хотят, чтобы она была трехсторонней, я не возражаю. Я готов к любому формату", — сказал украинский президент.

Специальный представитель президента США Кит Келлог предположил, что возможная встреча между Трампом, Путиным и Зеленским может состояться в Женеве.

В Вашингтоне предлагали провести трехстороннюю встречу в Ватикане, но россияне отказались туда ехать, заметил спецпредставитель Трампа, поэтому Женева рассматривается как следующее возможное место, где могут собраться лидеры трех стран.

По словам Келлога, в Вашингтоне получили документ с перечнем условий прекращения огня от украинской стороны и теперь ждут когда его предоставит РФ.

Трамп: Путин играет с огнём

В мае делегации России и Украины встретились в Стамбуле впервые с 2022 года. Стамбульская встреча показала, что стороны по-прежнему далеки от заключения соглашения о прекращении боевых действий.

Европейские лидеры обвинили Путина в том, что он затягивает мирные переговоры, пытаясь захватить как можно больше украинских территорий.

Россия перекладывает ответственность на Украину и Запад. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник обвинил Киев в подрыве мирных усилий путем нанесения серии ударов по РФ с помощью беспилотников и раскритиковал решение европейских стран и США снять ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия.

"Эти действия расходятся со стремлением к мирному процессу", - сказал Песков.

Песков приветствовал мирные усилия США, отметив, что "американцы и президент Трамп весьма сбалансированы в своем подходе".

"Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее. Но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время. Работа ведется", - сказал Песков.

Однако терпение у Дональда Трампа, похоже, на исходе. Во вторник в записи в соцсети Truth Social президент США предупредил своего российского коллегу, что тот "играет с огнем" на фоне возобновившихся атак и застоя в мирных переговорах.

"То, чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже давно произошли бы действительно ужасные вещи. И я имею в виду — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЖАСНЫЕ. Он играет с огнём!" - написал Трамп.

Днем ранее Трамп выразил мнение, что "Владимир Путин совсем сошёл с ума", прокомментировав таким образом российские массированные атаки на Украину.

Американские СМИ сообщают, что администрация Трампа якобы рассматривает возможность введения новых санкций против РФ уже на этой неделе.

Эти сообщения пока не подтверждены Трампом или официальными лицами Белого дома, хотя президент США неоднократно предупреждал, что Вашингтон может отказаться от мирных усилий, если переговоры между враждующими сторонами не принесут положительных результатов в ближайшее время.

Атака беспилотников на подмосковный завод БпЛА

В ночь на среду силы ПВО РФ уничтожили и перехватили 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской,Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, сообщили в Минобороны РФ.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, количество сбитых на подлете к Москве БпЛА превысило 30. Московские и другие аэропорты РФ на время приостанавливали работу.

Более 40 украинских беспилотников сбиты в 12 муниципальных образованиях Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев уточнил, что в результате атаки в Чехове были повреждены три жилых дома. Пострадавших нет, передает российское ИА "Интерфакс".

Беспилотники атаковали завод по разработке дронов в подмосковном городе Дубна, сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей.

В соцсетях публикуют видео с беспилотниками над Дубной, а также взрыв и пожар после попадания.

Над Украиной сбиты более 70 российских дронов

Украина уничтожила за ночь 71 российский БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 28 мая РФ выпустила в сторону Украины 5 баллистических ракет типа «Искандер-М/KN-23», управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 88 ударных беспилотников типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных моделей.

Средствами ПВО уничтожен 71 беспилотник: 34 были сбиты, еще 37 потеряли управление или были подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российская армия обстреляла 6 населенных пунктов Харьковской области, есть погибший и пострадавшие среди мирных жителей, сообщил начальник областной администрации Олег Синегубов.

"В результате обстрелов в пос. Васищево Безлюдовской громады пострадали мужчины 59, 51 и 43 лет и 4-летняя девочка; в пос. Эсхар Новопокровской громады погиб 85-летний мужчина, пострадали 63-летний мужчина и женщины 71 и 63 лет; в г. Купянск пострадал 67-летний мужчина", - написал Синегубов в телеграм-канале.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.





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