Цены на черешню в Украине стремительно падают: за два дня средняя цена снизилась с 200 грн/кг, до 150 грн/кг.

Как передает "Экономическая правда", об этом пишет EastFruit, ссылаясь на данные службы мониторинга оптового рынка "Шувар".

Однако, несмотря на падение, это самый высокий уровень цен за 10 последних лет. В прошлом году черешня 27 мая стоила 135 грн/кг, в 2020-м - 60 грн/кг, в 2019-м - 35 грн/кг, а в 2016-м - 25 грн/кг.

Высокий уровень цен можно обусловить заморозками во время цветения косточковых и достаточно холодной погодой в мае, которая задержала созревание фруктов на три недели.

По данным Укргидрометцентра, во второй декаде мая в Украине преобладала очень холодная для середины мая погода. Средняя декадная температура воздуха оказалась одной из самых низких (на 4-6 °С ниже нормы) за последние 30 лет.

Неделю назад продавали только импортную черешню по 1500-1200 грн/кг.





Напомним:

Ранее специалисты аналитической платформы EastFruit прогнозировали, что апрельские заморозки, нанеся ущерб садам в Украине, могут спровоцировать недостаток вишни и черешни.

От весенних заморозков было потеряно около 45-55% урожая черешни. Что касается вишни, то убытки оцениваются в 35-50%.

Отмечалось, что вишня в Украине идет в основном на заморозку для экспорта и на переработку. И эта позиция, видимо, станет достаточно дорогой, особенно на фоне ожидаемых высоких цен на малину в летний период.

Украина преимущественно зависит от импорта черешни. При этом и другие страны Европы понесли убытки, как и Украина. Поэтому цены на черешню в этом году в Украине будут еще выше, чем обычно.