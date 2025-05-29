Каждый год он помимо прочего напоминает нам о долге доверия человека к Богочеловеку. Возносясь Христос не дает ответа понятного ответа на самый человеческий вопрос "каково точное время Второго Пришествия"?

Они́ же у́бо соше́дшеся, вопроша́ху Его́, глаго́люще: Го́споди, а́ще в ле́то сие́ устроя́еши ца́рствие Изра́илево?

Вместо этого апостолы слышат "Рече́ же к ним: несть ва́ше разуме́ти времена́ и ле́та, я́же Оте́ц положи́ во Свое́й вла́сти".

Царство Божие и Конец Истории для человека не может быть поездом с точным расписанием. Но само желание "поторопить" времена и сроки - "построить рай на земле своими силами - без присутсвия Бога - силами социума, прогресса или другой проекции человечской воли" станет надежным спутником всей нашей увы по большей части гностической истории. Желая торопить время, мы становимся в очередь строителей Вавилонской Башни. И каждый раз эта попытка будет обречена на обрушение, хороня под собой своих строителей.

Иной путь и иной выбор - доверие и терпение. Благо в этом мы не оставлены сами с собой! И это не-одиночество как отдельного человека, так и собрания человеческого будет явлено через 10 дней в Пятидесятницу.

Но прии́мете си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на вы, и бу́дете Ми свиде́телие во Иерусали́ме же и во всей Иуде́и и Самари́и, и да́же до после́дних земли́ (Деян.1:6-8).