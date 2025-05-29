Незадолго до 49-летия скончался народный депутат ІХ созыва от партии “Слуга народа” Сергей Швец. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава фракции Давид Арахамия.

По словам Арахамии, нардеп ушел из жизни “после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью”.

“Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь — от журналистики, до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память”, — написал Арахамия.

Швец родился в Черкассах 13 июня 1976 года, где окончил школу.

В 1998 году он завершил обучение на факультете гуманитарных и общественных наук Национального университета “Киево-Могилянская академия” по специальности “Культурология”. При этом Швец также учился на факультете международных экономических отношений Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

С 4 июля 1995 года он работал на телевидении, начав с позиции референта в информационной службе на “ММЦ Интерньюз” в программе новостей “Окна”. Вместе с Георгием Гонгадзе в качестве редактора он создавал программу “Окна плюс”. Позже он был сотрудником телеканалов “1+1”, СТБ и ICTV.

На выборах 2019 года прошел в Верховную Раду от партии “Слуга народа” по 214-му мажоритарному округу (Днепровский район Киева) и с 29 августа 2019 года стал членом депутатской фракции “Слуги народа” как телеведущий канала Игоря Коломойского “1+1” и секретарем комитета парламента по вопросам свободы слова, а также председателем подкомитета по вопросам защиты прав и свобод журналистов и работников СМИ.





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