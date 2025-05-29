Более половины вакансий в Украине, которые предлагают работодатели, рассчитаны для квалифицированных рабочих. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний, передает Укринформ.

“Более половины всех вакансий, которые планируют предприятия открывать, — это квалифицированные рабочие, рабочие по обслуживанию машинооборудования, простейшие профессии. То есть это люди без высшего образования”, — сказал Завгородний.

В то же время по его словам, большинство безработных в Украине, которые зарегистрированы в Государственной службе занятости, — это люди с высшим образованием, которые хотят работу, которая соответствует их квалификации, их образованию.

“А большинство вакансий, которые сообщаются в ту же службу занятости, — это как раз вакансии квалифицированных рабочих”, — добавил Завгородний.

В частности, по данным совместного исследования МОН и международных партнеров относительно рынка труда:

26% вакансий открыты для квалифицированных рабочих с инструментом,

25% — для рабочих по обслуживанию оборудования,

12% — для простейших профессий,

7% — для работников в сфере торговли и услуг,

6% — для руководителей,

4% — для технических служащих.

Кроме того, как отметил Завгородний, работодатели часто жалуются на то, что знания специалистов не соответствуют потребностям рынка труда.

Завгородний добавил, что государство пытается решить вопрос такого дисбаланса, развивая такое направление, как образование взрослых.





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