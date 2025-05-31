Мировые компании уже понесли по меньшей мере 34 млрд долл убытков из-за торговой политики президента США Дональда Трампа.

Как передает "Экономическая правда", об этом пишет агентство Reuters.

Потери связаны с падением продаж, ростом цен на компоненты и сырье и неопределенностью относительно будущих пошлин.

Эта цифра подсчитана на основе отчетности 32 компаний из индекса S&P 500, трех - из европейского STOXX 600 и 21 - из японского Nikkei 225. Экономисты предполагают, что реальные потери значительно больше, чем официально обнародованные.

Торговая напряженность затронула компании в США, Европе и Азии. Apple, Ford, Porsche, Sony, Walmart, Volvo, United Airlines и другие снизили прогнозы прибыли или вообще отказались от прогнозов. Больше всего пострадали автопроизводители, авиакомпании и импортеры бытовых товаров.

Компании пытаются компенсировать потери: многие из них объявили о повышении цен. Kimberly-Clark снизила годовой прогноз и ожидает дополнительных расходов в 300 млн долл в 2024 году. Diageo заявила, что 10-процентный тариф на импорт из ЕС и Британии ежегодно будет уменьшать ее операционную прибыль на 150 млн долл.

Несмотря на некоторое смягчение напряженности после отказа Трампа от новых пошлин против ЕС, окончательные договоренности в торговле остаются неопределенными.

Напомним:

В пятницу биржевые индексы снизились, а доллар США ослаб вместе с доходностью казначейских облигаций - инвесторы реагировали на решение апелляционного суда оставить в силе пошлины президента Дональда Трампа.

Торговый суд США отменил тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом.