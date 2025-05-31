 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

У Сербії вибухнув військовий завод, який випускає боєприпаси для України

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Рано утром 30 мая на оборонном заводе “Крушик” в сербском городе Валево прогремел взрыв, сообщает портал N1. По его данным, пострадали семь человек, они были госпитализированы с легкими травмами. В заявлении завода, которое приводит b92, говорится, что взрыв произошел во время плановых работ по прессовке взрывчатого вещества для снаряжения боеприпасов и капсюлей к ним.

“Крушик” — один из крупнейших оборонных заводов Сербии. Предприятие было основано в 1939 году как частная фабрика по производству боеприпасов. На сегодняшний день на предприятии изготавливают также противотанковые ракеты и минометы. Накануне Служба внешней разведки (СВР) России обвинила Сербию в том, что республика производит боеприпасы для Украины, несмотря на декларируемый властями нейтралитет. По данным СВР, речь идет о “сотнях тысяч снарядов” для реактивной артиллерии и гаубиц, а также “миллионах патронов” для огнестрельного оружия. Поставки этих боеприпасов в Украину осуществляются с использованием “фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников”, среди которых есть страны НАТО — Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства. В СВР отметили, что в схеме задействованы крупнейшие компании оборонного комплекса Сербии, в том числе “Крушик”, “Югоимпорт СДПР”, Zenitprom, Sofag, Reyer DTI и др.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 