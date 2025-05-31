Рано утром 30 мая на оборонном заводе “Крушик” в сербском городе Валево прогремел взрыв, сообщает портал N1. По его данным, пострадали семь человек, они были госпитализированы с легкими травмами. В заявлении завода, которое приводит b92, говорится, что взрыв произошел во время плановых работ по прессовке взрывчатого вещества для снаряжения боеприпасов и капсюлей к ним.

“Крушик” — один из крупнейших оборонных заводов Сербии. Предприятие было основано в 1939 году как частная фабрика по производству боеприпасов. На сегодняшний день на предприятии изготавливают также противотанковые ракеты и минометы. Накануне Служба внешней разведки (СВР) России обвинила Сербию в том, что республика производит боеприпасы для Украины, несмотря на декларируемый властями нейтралитет. По данным СВР, речь идет о “сотнях тысяч снарядов” для реактивной артиллерии и гаубиц, а также “миллионах патронов” для огнестрельного оружия. Поставки этих боеприпасов в Украину осуществляются с использованием “фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников”, среди которых есть страны НАТО — Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства. В СВР отметили, что в схеме задействованы крупнейшие компании оборонного комплекса Сербии, в том числе “Крушик”, “Югоимпорт СДПР”, Zenitprom, Sofag, Reyer DTI и др.





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