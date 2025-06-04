Мужчина, которого группа мужчин затолкала в багажник черного "Мерседеса" и увезла в неизвестном направлении, регулярно записывал видео с оскорблениями мусульман

В центре Москвы на Ярославском вокзале группа бородатых мужчин на глазах у прохожих похитила человека. По свидетельствам очевидцев, его схватили внутри здания, протащили через весь вокзал, а затем затолкали в багажник автомобиля "Мерседес" с синей мигалкой и увезли.

Мужчина звал на помощь, объясняя окружающим, что это не полиция его задерживает, но похитителям никто не противодействовал. Очевидцы говорят, что нападавшие говорили с чеченским акцентом и, вероятно, были вооружены.

Позже в соцсетях появились сообщения о личности похищенного мужчины. Им, по данным "Осторожно, новости", оказался предприниматель Арег Щепихин из Химок.

Он называет себя бизнесменом, героем России и топ-менеджером. Мужчина якобы записал несколько очень странных роликов и разместил в соцсетях. На одном из них он оскорбил чеченский народ, Аллаха и Коран.

Официальных комментариев по поводу инцидента от правоохранительных органов пока не последовало.

После этого чеченские блогеры потребовали найти его. В сообщении SOTA о похищении Щепихина говорится, что ранее во вторник популярный чеченский блогер Сахаб Макалов опубликовал видео с грубостями Арега Щепихина в адрес чеченцев. Позднее Макалов разместил в интернете и видео похищения.

Похищенного увезли на автомобиле с номерами, серия которых как правило используется сотрудниками силовых структур. После того, как появилась информация о похищении Щепихина, в полиции заявили, что проводят проверку. Автомобиль, на котором увезли предпринимателя, поздно вечером был остановлен сотрудниками полиции в Москве. Однако Щепихина там, как сообщается, уже не было.

Утром в среду в частности Shot сообщил, что шесть человек, предположительно участвовавших в похищении Щепихина, были отпущены из полиции.

Утверждается, что они заявили, что являются сотрудниками Росгвардии и задерживали подозреваемого в преступлении. Они уехали от Ярославского вокзала на том же самом автомобиле, на котором увезли Щепихина. Где сейчас сам похищенный и что с ним, неизвестно.Никакой официальной информации и комментариев пока не было.





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