 
Информация к новости
0
Учора, 20:00

Одеса отримала спецавтомобілі за проектом USAID

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Дополнительно три аварийные машины доставлены в Одессу в рамках Проекта энергетической безопасности Агентства США по международному развитию (USAID), несмотря на официальное завершение программы. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Переданная спецтехника полностью укомплектована для нужд аварийных бригад. Она оснащена оборудованием как для оперативного ремонта, так и для повышения эффективности работы коммунальных служб.

Ранее, в 2023 году, коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» уже получало аналогичные машины в рамках того же проекта. Спецавтомобили уже зарекомендовали себя в работе и показали высокую эффективность при ликвидации аварийных ситуаций.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 