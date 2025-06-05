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День пам'яті святителя Інокентія Одеського у Спасо-Преображенському кафедральному соборі

Категория: Новини / Таїнство віри


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Архиепи́скоп Инноке́нтий (в миру Ива́н Алексе́евич Бори́сов15 [27] декабря 1800ЕлецОрловская губерния — 26 мая [7 июня] 1857Одесса) — епископ Православной российской церкви; с 24 февраля 1848 года архиепископ Херсонский и Таврический. Член Российской академии (1836). Член Святейшего синода с 26 августа 1856 года. Знаменитый проповедник.

В 1997 году причислен к лику местночтимых святых Одесской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата). 8 декабря 2005 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II его память была внесена в месяцеслов Русской православной церкви. 30 ноября 2017 года Архиерейский собор Русской православной церкви благословил общецерковное почитание святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского[1].




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