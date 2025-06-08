В 1272 году арабы придумали презерватив, используя для этого прямую кишку козла. В 1873 году британцы несколько улучшили эту идею, , вынув кишку из животного. (непристойный анекдот)

В первой половине XIX века такие средства предохранения продавали из-под полы – в борделях, в парикмахерских и дорогих лавках.

В национальном музее Нидерландов появился новый экспонат: 200-летний презерватив, украшенный эротическим рисунком, на котором изображена полураздетая монахиня, указывающая на гениталии трёх священнослужителей в состоянии эрекции.

Этот "роскошный сувенир" XIX века, купленный за 1000 евро на аукционе в Харлеме в ноябре прошлого года, стал первым противозачаточным футляром, пополнившей художественную коллекцию Рейксмюсеума. Ретро-презерватив привезли на выставку "Безопасный секс?", посвящённую индустрии секса в XIX веке.

Презерватив – часть тематической выставки "Безопасный секс?" в Рейксмюсеуме.Kelly Schenk/Rijksmuseum

Предполагается, что он был сделан из овечьего аппендикса примерно в 1830 году. Вулканизированный каучук был изобретён девятью годами позже, тогда производство презервативов стало более безопасным и доступным. По словам кураторов, экспонат использовался в одном из элитных борделей Франции, скорее всего, в Париже.

Помимо фаллоса, на презервативе изображена фраза "Voilà, mon choix" ("Вот, это мой выбор").





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