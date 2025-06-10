Британский писатель Фредерик Форсайт умер в возрасте 86 лет. Смерть Форсайта подтвердил его литературный агент Джонатан Ллойд.

Форсайт работал журналистом на BBC News и Reuters. В 1968 году, освещая гражданскую войну в Нигерии, он начал сотрудничать с британской разведкой MI6. Позднее в своей автобиографии он признался, что был информатором MI6 больше 20 лет.

Форсайт написал более 25 книг, которые были проданы тиражом более 75 миллионов экземпляров. Он работал в жанре политического и шпионского триллера. Его самые известные произведения — «День шакала», «Псы войны», «Досье „Одесса“» и другие — были экранизированы.











