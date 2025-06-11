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Ізраїль надав Україні системи Patriot, - посол

Категория: Новини / Політика

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Израиль помог Украине усилить защиту неба от российских ракет. Речь о передаче систем противовоздушной обороны Patriot.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Маричке Довбенко заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Бродский отметил, что в начале 1990-х годов система Patriot спасла Израиль, во время первой войны в Персидском заливе, когда Ирак наносил ракетные удары по израильской территории. Тогда такие системы ПВО Израилю предоставили США.

"К слову, эти системы сейчас находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 1990-х. Мы согласились передать их Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так", - подчеркнул посол.

Системы Patriot

Напомним, системы ПВО Patriot являются крайне важными для Украины, поскольку они позволяют сбивать российские баллистические ракеты. Также такие системы могут справляться с российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Еще в прошлом году в СМИ появились слухи о том, что Украина и США обсуждают с Израилем возможную передачу 8 систем Patriot. Публично результаты таких переговоров не раскрывались.

Уже в этом году The New York Times написало, что этим летом Украина должна получить одну систему ПВО Patriot из Израиля.




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