Государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования" Министерства образования и науки Украины 7-21 мая без торгов заключила соглашения о печати учебников для 8 класса до августа на общую сумму 1,06 млрд грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Более половины суммы получили три поставщика: ООО "Издательство "Ранок" - 242,34 млн грн, ООО "Генеза" - 235,63 млн грн, ООО "Издательство Астон" - 103,08 млн грн.

Самым дорогим оказался малотиражный учебник интегрированного курса "Украинский язык, украинская и зарубежная литературы" в двух частях от "Ранка".

Каждую часть напечатают тиражом 481 штуку по 3 900 грн за экземпляр на 240 страниц. В цене на полиграфические расходы приходится 2 081 грн. Остальное - это общеиздательские и редакционные расходы, авторское вознаграждение, художественное оформление, бумага, картон, пленка, а также разрешенные правительством 5% рентабельности.

Учредителями харьковского "Утра" являются Виктор Круглов и ООО "Издательская Группа "Основа". Последнее основали Инна Гришина и ООО "Триада Принт", чьими владельцами являются Заза Джеджея, тот же Виктор Круглов и его же с Дмитрием Томашко ООО "Веста".

Киевским "Издательством Генеза" владеют Алексей Дубас, Виктор Езловецкий, Олег Фурман и Владлен Маценко, а директором является Николай Чаюн.

Основателем и директором тернопольского "Издательства Астон" является Иван Билах.

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