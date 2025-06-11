Народ Украины под атакой мошенников. Преступники стали воровать больше денег с банковских карт украинцев.

В 2024 году количество мошеннических операций с банковскими картами в Украине уменьшилось, но сумма потерь выросла до рекордного уровня – более 1,1 млрд грн.

По данным НБУ, в прошлом году было зафиксировано около 270 000 случаев мошенничества – на 2 000 меньше, чем в 2023 году. Средняя сумма одной незаконной транзакции выросла почти на 40% – с 3065 грн до 4247 грн, что и привело к общему увеличению убытков на 37%.

Рост воровства с банковских карт связан с ростом общей суммы расходных операций с использованием платежных карт (на 8%). На каждый 1 млн грн, израсходованных с помощью платежных карт, приходилось 176 грн убытков от мошенничества.

Закономерно, что подавляющее большинство мошенничеств – 83% – происходит в интернете, а не в магазинах или через банкоматы. На онлайн-мошенничество также приходится 93% от общей суммы убытков. Средняя сумма одной незаконной сделки в интернете в прошлом году составила 4 761 грн, что на 51% больше, чем в 2023 году.

Как ни прискорбно, но 84% всех убытков от мошенничества за 2024 год стали следствием социальной инженерии — когда жертвы сами сообщают мошенникам данные карты, коды по SMS или логин и пароль к интернет-банкингу.

Я думаю, что проблема роста интернет-мошенничества – это следствие слабой борьбы правоохранительных органов с такими преступлениями. Мол, сам сказал пин-код от карты – сам теперь и выпутывайся. Правительство должно защитить граждан, позволив МВД, СБУ, ГПУ более жестко отслеживать и наказывать интернет-преступников.





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