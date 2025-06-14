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Израильская разведка разместила средства поражения на территории Ирана до начала массированных налётов
Израильская разведслужба тщательно подготовила операцию по нанесению авиаударов по территории Ирана, уделив особое внимание нейтрализации средств ПВО: об этом Euronews сообщили источники в израильской разведке на условиях анонимности.
«Моссаду» удалось разместить «системы высокоточного оружия» в глубине иранской территории, «на открытых участках вблизи иранских ракетных комплексов ПВО».
Системы были активированы в момент начала внезапного израильского авианалёта.
В ходе отдельной операции «ударные системы и высокотехнологичные средства», также направленные на подавление ПВО, были размещены и на транспортных средствах.