ТЕО 789 Ведущий – протодиакон Павел Кодымский

В День Святой Троицы, 8-го июня, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре в сослужении викария епархии архиепископа Арцизского Виктора и братии обители. 9-го июня, когда Церковь праздновала День Святого Духа сразу после Дня Святой Троицы, - духовенство и приход Троицкого храма Одесской епархии в Кривой Балке торжественно встречали архипастыря Одесской земли митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Высокопреосвященнейший Владыка в этот праздничный день посетил паству и возглавил Божественную литургию в сослужении ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко и духовенства города.

10-го июня Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил панихиду в Свято-Успенском мужском монастыре на могиле своей матери инокини Макарии по случаю 41-й годовщины со дня ее упокоения. Его Высокопреосвященству сослужили викарные архиереи Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор, архиепископ Арцизский Виктор, епископ Овидиопольский Анастасий и духовенство города.

В день Святого Духа епископ Овидиопольский Анастасий совершил Божественную литургию в Свято-Духовском храме села Бурлачья Балка в сослужении благочинных храмов Таировского округа протоиерея Владимира Терлецкого, третьего Одесского городского округа протоиерея Илии Маниты, Овидиопольского округа протоиерея Александра Бойко, настоятеля храма протоиерея Георгия Звягинцева и духовенства епархии.

В дни празднования Церковью Святой Троицы отошел в мир иной христианин, который всегда жил предвкушением этого иного мира и, живя здесь, сердцем уже давно был там - Александр Павлович Чилей, известный многим в Одесской епархии своими подробными историческими познаниями всего, что связано с храмами и духовенством города и области. 10 лет назад, в 2015-м году, вышла в свет первая передача «Забытые Алтари», всего их было более тридцати. В эфире телеканала ГЛАС и Ютуб канала Одесской епархии многие зрители имели возможность познакомиться с этим удивительным человеком, который не просто рассказывал про историю какого-то конкретного храма, а он жил этой историей. Его упоительные рассказы об архивных данных или именах, которые многим казались сухой и неинтересной статистикой, вдохновляли и буквально «заражали» интересом к церковной истории нашего города. Его восторженные воспоминания событий XIX века переносили зрителей в эти далекие годы и, глядя на него, создавалось уникальное ощущение, будто он сам был очевидцем этих давних событий.

Многие сотрудники на съемочной площадке всегда задавались вопросом: «Как ему удавалось с таким интересом это рассказывать?». Люди, знающие скромного раба Божьего Александра в жизни, давно уже нашли ответ на этот вопрос: Александр Павлович действительно от всего сердца очень любил то, чем занимался! Тяжело переоценить миссионерскую и просветительскую роль Александра Павловича для нашей епархии, служению которой он посвятил последние десятилетия своей земной жизни. Творческий коллектив передачи «ТЕО» приносит соболезнования семье нашего любимого епархиального историка. Царство Небесное и вечный покой!

В Одесской духовной семинарии начался прием документов на дневное и заочное отделения. Одесская духовная семинария - высшее духовное учебное заведение Украинской Православной Церкви, которое готовит священнослужителей, также регентов-псаломщиков церковного хора, иконописцев и мастеров церковного художественного шитья. Сегодня Святая Церковь воспоминает всех святых, от века Богу угодивших. Мы чествуем не только великих апостолов, мучеников и подвижников, но и всех, чьи имена известны только Богу. Эта неделя призывает нас задуматься: в чем состоит святость и как нам быть достойными ее? Святость — это не нечто далекое и недосягаемое. Это полнота любви к Богу и ближнему, верность Евангелию, мужество в испытаниях и постоянство в добре. Апостол Павел говорит: «Итак, мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей… будем проходить с терпением предлежащее нам поприще, взирая на Начальника и Совершителя веры — Иисуса» (Евр.12,1-2). Святые были такими же людьми, как мы, но они сделали выбор — следовать Христу, отвергнув грех. И мы сегодня призваны к тому же. Пусть жизнь святых вдохновляет нас на борьбу с грехом, на молитву, смирение и добрые дела. Пусть в нас живет стремление к святости — не ради славы, но ради любви к Богу.



