Рабочая группа по разработке Государственной стратегии жилищной политики провела первую учредительную встречу, сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий (Минразвития).

“Мы начинаем работу, которая должна дать ответ на один из базовых запросов общества — иметь дом. На сегодня, повреждено или уничтожено более 2 млн домохозяйств — это 13% всего жилого фонда страны. Именно поэтому жилищная политика должна изменить фокус. Мы должны создать систему. Открытое, честное, сбалансированное поле, где каждый — молодежь, военные, семьи с детьми, ветераны, ВПО — понимает, какие есть возможности, как ими воспользоваться, и что гарантирует государство”, — цитируют в сообщении слова вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития громад и территорий Алексея Кулебу.

На заседании было представлено концептуальное видение стратегии и двухуровневая модель координации работы. Над стратегией будут работать Межведомственная и Техническая рабочие группы.

Минразвития подчеркивает, что разработка жилищной стратегии является требованием Плана Украины (Ukraine Facility). А то, бы как всегда, у нас водится, власть и не задумывалась о такой ерунде, как государственная стратегия, и жилищной политики в частности.

Как сообщалось, в январе 2025 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №12377 “Об основных принципах жилищной политики”.





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