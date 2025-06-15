Спустя 2 500 лет после своего рождения "дикое дитя" Италии Неаполь переживает туристический бум, но при этом все больше сталкивается с теми же проблемами, на которые жалуются жители популярных туристических направлений.

Когда я впервые приехала в Неаполь почти десять лет назад, путеводители, владельцы отелей и доброжелательные местные жители предупреждали меня о том, как опасно иностранке путешествовать одной в этом городе.

Больше всего они убеждали меня не ходить в район Квартьери Спаньоли, известный в то время преступностью и насилием.

10 лет спустя, к 2500-летию со дня основания города, за метаморфозами Неаполя трудно угнаться. Когда я попросила таксиста порекомендовать мне, где можно поужинать в этот вечер, его первым советом было - "в Квартьери Спаньоли".

За последнее десятилетие любопытство туристов, старающихся открыть для себя "аутентичные" районы, и предприимчивость жителей способствовали бурному развитию этого района. Он является одним из наиболее ярких примеров того, что происходит по всему городу и имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Спустя 2 500 лет после своего рождения Неаполь переживает туристический бум и одновременно сталкивается с теми же проблемами, на которые жалуются жители других популярных туристических направлений.

Неаполь празднует свое 2500-летие

При этом Неаполь давно и заслуженно пользуется интересом туристов. Современный город, как палимпсест, скрывает под собой античный и средневековый Неаполь.

Например, в Centro storico - историческом центре города, - когда вы идете по тенистым аллеям с палаццо XVI века, под вашими ногами лежат катакомбы II века. Тяжелые церкви, высеченные из камня, скрывают мозаики IV века и картины Караваджо XVII века.

В течение года в честь юбилея проводятся различные мероприятия. Богатая программа представлений запланирована в роскошном театре Сан-Карло.

В начале июня открывается новая секция известного Археологического музея Неаполя (MANN), а в ноябре в Музее Каподимонте откроется новое выставочное пространство, посвященное фарфору.

"Дикое дитя" Италии наводит порядок

Описания Неаполя в путеводителях обрекают город на то, чтобы навсегда ассоциироваться с прилагательным "грязный".

Защитники города возразят, что если такие итальянские направления, как Тоскана, Амальфитанское побережье или Чинкве-Терре, продуманы до мелочей и похожи на тематический парк, то Неаполь более аутентичен.

Однако "грязный" - это не только прямое указание на давние проблемы Неаполя с утилизацией отходов, но еще и эвфемистический способ намекнуть на его проблемы с преступностью.

Квартьери Спаньоли, район Неаполя, известный ранее своей преступностьюSan van Bussel

Сейчас город прилагает все усилия для решения этих проблем. В прошлом году совет объявил о новых стратегиях по поддержанию чистоты на улицах.

"Среди них - новый веб-сайт, обновление услуг связи с гражданами и постепенная установка технологических инфраструктур для удаления отходов и мониторинга сбора в городе", - сказал директор неапольской службы по сбору отходов ASIA Napoli.

Уровень преступности также снижается: в 2024 году кражи сократились на 6 процентов по сравнению с 2023 годом, а грабежи - на 17,75 процента.

Роскошные отели и круизные лайнеры приходят в Неаполь

Вместе с наведением порядка в городе изменился и вид туризма, который он предлагает.

С террасы на крыше пятизвездочного отеля Romeo Hotel Napoli, гости, потягивая шампанское, могут любоваться видом на Неаполитанский залив, вулканом Везувий и круизными лайнерами, постоянно прибывающими в город.

Летом в среднем в Неаполе швартуются три лайнера в день, выбрасывая на его улицы десятки тысяч туристов.

Но, в отличие от Венеции или Санторини, размеры Неаполя позволяют легче переварить этот наплыв и даже извлечь из него пользу. По словам местных жителей, пассажиры круизов приносят большую прибыль частным транспортным компаниям, экскурсионным группам и сувенирным магазинам.

Терраса отеля Romeo Romeo Hotel Napoli

Еще один быстро развивающийся рынок для Неаполя - путешественники класса люкс. В настоящее время в городе всего несколько пятизвездочных отелей, в то время как в Риме их более 50, а во Флоренции - почти столько же.

Но в ближайшее время планируется открытие отелей еще нескольких крупных сетей, включая Radisson, Roccoforte и Marriott.

Отель Romeo ориентируется на путешественников класса люкс Romeo Hotel Napoli

Туристы остаются дольше и глубже погружаются в город

Число туристов, прибывающих в Неаполь, постоянно растет (на 15 % с 2023 по 2024 год), и их состав становится все более разнообразным.

"Мы определенно видим более широкий спектр национальностей", - говорит Инес Селлами, владелица художественной галереи и гостевого дома Atelier Inès. "Несколько лет назад здесь были в основном итальянцы, немцы и, может быть, иногда французская пара. Теперь к нам приезжают американцы, британцы, корейцы, австралийцы, даже одиночные путешественники из Южной Америки или Индии".

Посетители также уделяют больше времени осмотру города. "Раньше люди приезжали всего на одну-две ночи. Теперь они останавливаются на 4-5 ночей, используя Неаполь как базу, но при этом глубже погружаясь в сам город", - говорит Селлами.

"Все больше гостей интересуются местным искусством, кулинарным опытом и историями, стоящими за вещами, а не просто ставят галочки напротив памятников", - утверждает она.

Темная сторона туристического бума

В некоторых отношениях туристический бум был благом. "Он принес много энергии и возможностей. Некоторые районы, которые были заброшены, теперь живут новой жизнью: новые кафе, арт-пространства, бутик-отели, молодые люди открывают свое дело, - объясняет Селлами. - Появилась работа, особенно для молодого поколения, которое хотело остаться в Неаполе, но не видело здесь будущего. И появилось новое чувство гордости, местные жители видят, что гости ценят наши традиции, нашу еду, наше творчество".

Однако городскому совету необходимо взять ситуацию в свои руки, чтобы остановить и без того серьезные негативные последствия массового притока туристов.

Исследование 2023 года показало, что небогатым жителям Неаполя больше не по карману квартиры в центре города Kenneth Sonntag

Рост числа посетителей способствует росту рынка краткосрочной аренды, что, в свою очередь, вызвало жилищный кризис, подобный тому, что переживают такие популярные туристические направления, как Канарские острова и Барселона.

Исследование, проведенное компанией 2023, показало, что рост краткосрочной аренды вытесняет местных жителей с низким уровнем дохода из исторического центра Неаполя.

В исследовании говорится, что с 2015 по 2019 год количество объявлений Airbnb в Неаполе выросло на 553 процента, и они сосредоточены в районах, испытывающих наибольшие экономические трудности.

По данным Tourism Review, десять лет назад аренда квартиры в историческом центре стоила от €550 до €600 в месяц. Сегодня эти цены варьируются от 1 200 до 1 400 евро, то есть выросли более чем вдвое за десятилетие.

Эта тенденция вызывает особую тревогу, поскольку, несмотря на увеличение количества рабочих мест за счет туризма, зарплаты существенно не растут. В городе один из самых высоких уровней безработицы среди молодежи в Италии - 43 процента.

Неаполю необходима комплексная туристическая стратегия

По мнению Селлами, важнейшей стратегией для снижения нагрузки на туризм является его более широкое распространение и поощрение посетителей к изучению не только привычных мест.

Туннельное видение города в Instagram и TikTok - фрески Диего Марадоны, пиццерии и спритц с видом на море - означает, что посетители толпятся в центре города и на набережной Лунгомаре.

"Есть удивительные районы, в которых до сих пор не так много туристов", - говорит она.

Она также считает, что улучшенное транспортное сообщение и более четкие указатели тоже помогли бы, особенно на английском языке.

"Больше всего, я думаю, мы должны сосредоточиться на качественном туризме, на людях, которые приезжают с любопытством и уважением, - добавляет она. - Если мы будем принимать их должным образом и рассказывать о настоящем Неаполе, от этого выиграют все".

Ответственность лежит и на самих туристах. Селлами говорит, что нередко встречаются люди, которые относятся к городу как к парку развлечений, шумят по ночам и не уважают церкви и памятники. Это общая тема для жалоб на чрезмерный туризм по всей Европе.

Но в целом она с оптимизмом смотрит на развитие города.

"Он очень изменился, - говорит она. - Теперь люди приезжают за Неаполем, они открывают для себя его еду, искусство, "дикую" красоту. Это все еще не отполированный город, но я думаю, в этом и заключается его привлекательность".





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