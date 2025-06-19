В Украине набирает обороты масштабная реформа высшего образования: Министерство образования и науки начало процесс объединения вузов в Каменце-Подольском и Умани. Под предлогом демографического спада и оптимизации расходов ликвидируются старейшие университеты, вызывая волну общественного сопротивления, подозрения в кулуарных договорённостях и критику со стороны экспертов.

Причины: демография и экономика

Согласно официальной позиции МОН, решение о слиянии вузов обусловлено резким снижением количества выпускников школ — с 800 тыс. в начале 2000-х до 360 тыс. в 2025 году. К 2038 году эта цифра может упасть до 250 тыс. человек. В условиях войны, оккупации и эмиграции содержать сотни университетов экономически нецелесообразно. Поэтому страна сокращает сеть учреждений, рассчитывая на $1,5 млн от ЕС на модернизацию каждого объединенного вуза.

Реакция: петиции, протесты и обвинения

В Умани и Каменце-Подольском жители и педагоги восприняли новость как уничтожение исторических и научных центров. Появились петиции за сохранение статуса национальных вузов. Подозрения усилились после назначения «временных» ректоров, связанных с политиками национального уровня — в частности, спикером ВР Русланом Стефанчуком. Это породило сомнения: укрупнение — это реформа ради качества или инструмент политического влияния и перераспределения собственности в пользу семейства Стефанчуков?

Вопросы: кто и зачем выбирает базовый вуз?

Один из спорных аспектов — логика выбора «базового» университета. Почему Каменец-Подольский национальный университет имени Огиенко присоединяют к Подольскому государственному, менее рейтинговому и с сомнительной историей управления? Ответ МОН — инфраструктура и земля (1000 га). Но эксперты называют иные причины: отсутствие сильного лобби, пассивность руководства и кулуарные договоренности.

Умань: déjà vu с политическим подтекстом

В Умани ситуация зеркальная: бывший педагогический вуз имени Тычины растворяется в аграрном университете, недавно переименованном в национальный. Здесь также сменился ректор, и.о. стала бывшая кандидатка на пост в соседнем вузе. Эксперты связывают процесс с интересами мажоритарщиков от Черкасской области и возможным дерибаном приватизацией университетского имущества.

Выводы

Оптимизация высшей школы, безусловно, необходима. Но в её нынешней форме она напоминает скорее инструмент политической инженерии, чем системную реформу. Прозрачности не хватает, а кадровые решения вызывают больше вопросов, чем ответов. Вузы, как предупреждает политолог Николай Томенко, становятся не центрами знаний, а «запасными аэродромами» для элит. Если этот тренд сохранится, образование в Украине рискует потерять не только студентов, но и доверие общества.

Источник